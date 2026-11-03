Россиян предупредили о незащищенности от штамма свиного гриппа Попова: россияне не защищены от штамма свиного гриппа

Москва3 ноя Вести.Россияне не защищены от циркулирующего штамма свиного гриппа А (Н1N1), так как он не выявлялся в РФ в предыдущие годы. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводит ТАСС.

Грипп непростой, потому что мы не защищены от него. Этот вариант не циркулировал и не был использован в вакцинах. Поэтому сейчас самое время привиться посоветовала Попова

Глава Роспотребнадзора добавила, что в настоящее время почти 5% всех регистрируемых вирусов приходится на свиной грипп.

Ранее Роспотребнадзор назвал лучшее время для вакцинации от гриппа.