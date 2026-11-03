Москва3 нояВести.Россияне не защищены от циркулирующего штамма свиного гриппа А (Н1N1), так как он не выявлялся в РФ в предыдущие годы. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводит ТАСС.
Грипп непростой, потому что мы не защищены от него. Этот вариант не циркулировал и не был использован в вакцинах. Поэтому сейчас самое время привитьсяпосоветовала Попова
Глава Роспотребнадзора добавила, что в настоящее время почти 5% всех регистрируемых вирусов приходится на свиной грипп.
Ранее Роспотребнадзор назвал лучшее время для вакцинации от гриппа.