Роспотребнадзор: в России сегодня циркулируют три вируса

Роспотребнадзор назвал вирусы, циркулирующие в России Роспотребнадзор: в России сегодня циркулируют три вируса

Москва6 окт Вести.В России этой осенью циркулируют три вида вирусов: свиной грипп, парагрипп и риновирусы. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Согласно результатам мониторинга, в нашей стране сегодня преобладают вирусы негриппозного происхождения - их доля составляет 98,5%.

Из них риновирусы - 53%, парагрипп -14,5%, а также вирусы гриппа - 1,5%, среди которых есть находки A(H1N1), B и C сообщает Роспотребнадзор

Чтобы избежать заражения россиянам советуют избегать места массового скопления граждан и ограничить контакты при первом появлении симптомов ОРВИ или гриппа. Также специалисты Роспотребнадзора просят не забывать о проветривании помещений и мытье рук.

Ранее Роспотребнадзор напомнил о необходимости сезонных прививок от гриппа, которые особенно необходимы людям из групп риска.