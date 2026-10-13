Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом в России Роспотребнадзор: доля вирусов гриппа в общей заболеваемости растет

Москва13 окт Вести.Доля вирусов в общей структуре заболеваемости в России растет. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по итогам совещания главы ведомства Анны Поповой с руководителями территориальных органов, подведомственных учреждений и научно-исследовательских организаций.

В ходе заседания участники рассмотрели результаты деятельности территориальных органов и подведомственных организаций в Единой информационно-аналитической системе ведомства за 9 месяцев 2026 года.

Обсудили они и оперативную обстановку в стране. Так, ситуация с заболеваемостью ОРВИ и COVID-19 развивается в соответствии с прогнозами.

В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, среди которых лидируют риновирусы и вирусы парагриппа. В то же время постепенно увеличивается доля вирусов гриппа говорится в заявлении

Среди них преобладает A(H1N1), больше известный как "свиной грипп".