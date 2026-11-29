Глава Роспотребнадзора оценила эпидемиологическую ситуацию с гриппом Попова: эпидемиологическая ситуация с гриппом в России соответствует сезону

Москва29 ноя Вести.В России эпидемиологическая обстановка с заболеваемостью гриппом и ОРВИ соответствует сезону, хотя выявляются все больше вирусов, которые могут быть опасны для россиян, не прошедших вакцинацию. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в комментарии РИА Новости.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация соответствует тому состоянию сезонному, которое, собственно, сегодня и есть, календарному периоду. И да, вирусов гриппа мы находим все больше и больше. К сожалению, они вызывают тяжелое течение гриппа у непривитых сказала главный санитарный врач, рекомендовав россиянам пройти вакцинацию, если нет противопоказаний

По словам Поповой, в настоящее время циркулируют штаммы свиного гриппа A(H1N1) pdm 09, который считается пандемическим вариантом.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными инфекциями в России может начаться после новогодних каникул, во второй декаде января.