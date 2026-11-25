Москва25 нояВести.Рост заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными инфекциями в России может начаться после новогодних каникул, а именно во второй декаде января. Об этом сообщил ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По всем признакам подъем заболеваемости начнется после зимних каникул. В отдельных регионах он будет с опережением. К концу второй декады января начнется подъемотметил Онищенко
По его словам, школьные каникулы временно сокращают контакты между детьми и тем самым замедляют распространение инфекций. Однако после возвращения учеников в школы число заболевших может увеличиться.
Онищенко посоветовал избегать близких контактов с заболевшими, регулярно проветривать помещение, а также пройти вакцинацию.
Ранее сообщалось, что вакцинация от гриппа перед приближающимся эпидемическим сезоном все еще целесообразна.