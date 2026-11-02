Москва2 ноя Вести.В текущем эпидемиологическом сезоне ожидается большее количество случаев заболеваний гриппом, чем в прошлом году. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук Павел Бережанский.

По его словам, такая ситуация связана с миграцией вирусов.

В этом году мы ожидаем больше заболеваний гриппом, чем в прошлом году… Это опять же связано с миграцией вирусов, потому что если у нас больше, например, риновирусов, то у нас всегда меньше гриппа и наоборот. А в этом году риновирус у нас немножко сбился со своей статистики, он будет раньше. Значит, гриппа мы ожидаем немножко больше объяснил Бережанский

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в России. По результатам вирусологического мониторинга, среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, отметили в ведомстве.