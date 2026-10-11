Москва11 окт Вести.Заболевание гриппом увеличивает число сосудистых катастроф, в частности, инфарктов и инсультов, до 16 раз. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на IV Всероссийском конгрессе с международным участием "День борьбы с тромбозом в России".

Доказано, что грипп может повышать число сосудистых катастроф, в частности, инфарктов миокарда и инсульта до 16 раз. Вакцинация против гриппа — это вопрос не только в том, чтобы не заболеть, это вопрос в том, чтобы в том числе не получить такого грозного осложнения, как инфаркт миокарда пояснил глава Минздрава, слова которого приводит ТАСС

В числе мер необходимой профилактики министр также назвал соблюдение масочного режима, непосещение людных мест в период подъема заболеваемости, а также хорошая вентиляция.

Ранее сообщалось, что в России текущей осенью циркулируют 3 вида вирусов: свиной грипп, парагрипп и риновирусы. Согласно результатам мониторинга Роспотребнадзора, в настоящее время преобладают вирусы негриппозного происхождения — их доля составляет 98,5%.