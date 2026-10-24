Москва24 окт Вести.Для снижения риска заболевания гриппом необходимо своевременно вакцинироваться, а также поддерживать собственный иммунитет. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он добавил, что прививка от гриппа не гарантирует 100% защиты от болезни.

Но первое, что вы можете сделать, это пойти и привиться от гриппа. Мы никогда не говорили, что она вот суперэффективна. Ну, 60-70%. Почему? А он каждый год мутирует, и мы угадаем направление мутации - хорошо, не угадаем - плохо объяснил Мясников

Он объяснил, что вирусы выбирают своей целью слабые организмы, поскольку они не представляют для них опасности.

На самом деле главное - иметь свой собственный, нормальный иммунитет. Если ты подвижен, нормальный вес, закаляешься, холодный воздух, холодная вода, ходьба босиком и так далее. Если ты занимаешься физическими нагрузками, у тебя вообще совершенно другой иммунитет. Вирус садится на ослабленного старого больного. Вирус не пойдет на человека с хорошим иммунитетом. Зачем, чтобы его убили? Он выбирает там, где он может победить рассказал Мясников

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