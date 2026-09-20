Москва20 сен Вести.Скумбрия - натуральное средство против простуды, заявил ИС "Вести" аллерголог-иммунолог, профессор кафедры управления сестринской деятельностью РУДН им. Патриса Лумумбы Роман Ханферьян.

В отварном и запеченном виде рыба сохраняет максимум полезных свойств. Есть скумбрию стоит несколько раз в неделю, особенно в период течения заболевания, указал он.

Как минимум два-три раза в неделю. Даже во время заболевания принимать [в пищу]. Вы просто получите гораздо больший эффект от терапии, которая проводится сказал Ханферьян

Мнение, что витамин C в шипучих таблетках защищает от простуды и лечит ее, ошибочно. Их реальная польза заключается в том, что помогают "смягчить" симптомы, заявил доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, главврач московской ГКБ №15 им. О.М. Филатова, заведующий кафедрой скорой и неотложной медицинской помощи Пироговского университета Минздрава РФ Валерий Вечорко.