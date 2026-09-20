Врач Вечорко: малиновое варенье, имбирь и мед не лечат ОРВИ Врач: малиновое варенье, имбирь и мед – не лекарства от ОРВИ

Москва20 сен Вести.Народные способы лечения простуды переоценены, заявил ИС "Вести" доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, главврач ГБУЗ г. Москвы "ГКБ №15 им. О.М. Филатова", заведующий кафедрой скорой и неотложной медицинской помощи Пироговского университета Минздрава РФ Валерий Вечорко.

Самолечение подобными методами может навредить, подчеркнул он.

Многие считают, что витамин C, который находится … в том числе и в малине, способствует лечению. Нет, не так. Это, будем считать, лакомство. Растворяем в воде [малиновое варенье], если ребенок заболел, [потому что] надо больше питья … Квашеная капуста - тоже миф. В квашеной капусте есть соль, людям, которые страдают артериальной гипертензией, надо очень аккуратно к ней относиться, потому что соль сама задерживает по себе воду, повышается еще больше артериальное давление. Имбирь, [малиновое варенье, квашеная капуста], много-много всего - это только хорошие, вкусные деликатесы. Мед, в конце концов. Детям до года вообще не разрешается мед принимать, потому что могут быть аллергические реакции и так далее указал Вечорко

Мнение, что витамин C в шипучих таблетках защищает от простуды и лечит ее, ошибочно, добавил главврач. Его реальная польза заключается в том, что он помогает смягчить симптомы.

По словам врача-кардиолога, кандидата медицинских наук Александра Мясникова, интерферон поможет детям не болеть по кругу.