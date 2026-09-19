Москва19 сен Вести.Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников рассказал ИС "Вести", какое лекарство нужно применять, что дети не болели по кругу в школе и не заражали дома своих родных.

По словам доктора, белки интерфероны защищают организм от заражения вирусами.

Стандартная ситуация: школа. Дети все вместе, все это переходит от одних другим, неизбежно приносится домой, а дальше переходит на мам и пап. И так мы и подошли к использованию того, о чем мы часто говорим, интерферон альфа-2b. Это естественное противовирусное биологически активное вещество. В носоглотке существует естественный мукозальный барьер, в котором как раз интерферон живет, уничтожая вирусы… Один из вариантов - добавлять интерферон альфа-2b в виде капель или спрея, шансов заболеть меньше. Это средство можно использовать как для профилактики, так и для лечения объяснил Мясников

Он добавил, что интерферон можно принимать и беременным, и детям с рождения. Однако перед приемом любых средств нужно проконсультироваться со специалистом.