Москва20 сен Вести.Мнение, что витамин C в шипучих таблетках защищает от простуды и лечит ее, ошибочно. Их реальная польза заключается в том, что помогают "смягчить" симптомы, заявил ИС "Вести" доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, главврач ГБУЗ Москвы "ГКБ №15 им. О.М. Филатова", заведующий кафедрой скорой и неотложной медицинской помощи Пироговского университета Минздрава РФ Валерий Вечорко.

Если человек находится в продроме, то есть чувствует, что заболевает, ощущает слабость или что-то еще, и принимает витамин C по 1 тыс. мг в сутки, это может в какой-то степени укоротить, или смягчить симптоматику. Но если человек уже заболел, то нет, принимать его уже не стоит