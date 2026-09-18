"В горле битое стекло": простуда без температуры оказалась обычным ОРВИ Простуда с симптомами "битого стекла" в горле оказалась обычным сезонным ОРВИ

Москва18 сен Вести."Новая" простуда без температуры, на которую массово жаловались россияне, оказалась обычной ОРВИ. Об этом сообщил терапевт Артем Мацола в беседе с РИАМО.

Ранее в соцсетях граждане жаловались на нетипичные симптомы "странной" и "новой" простуды: сильную боль в горле, насморк, слабость, отсутствие высокой температуры.

Сейчас только переболела. Температура 37,1, а боль в горле действительно как будто в горле битое стекло, даже слюну сглотнуть не могла отмечалось в комментарии в соцсети

Горло болело так, как никогда не болело. Началось стремительно. Вечером. К ночи уже не могла глотать, ощущение, что просто разрывает все внутри. Всю ночь не спала. От каждого переглатывания просыпалась от дикой боли … Температура была 35 написали в еще одном комментарии

Как объяснил Артем Мацола, симптомы такой простуды соответствуют обычной картине сезонного подъема ОРВИ.

На самом деле, сейчас около 70–80% моих пациентов попадают именно под это описание: субфебрильная температура (около 37°C), дискомфорт в горле, насморк, ломота в суставах и головная боль. Это классическая картина сезонного подъема ОРВИ отметил специалист

Возможные возбудители подобных вспышек, которые возникают осенью, зимой и весной: коронавирус, вирус парагриппа, аденовирус и риновирус. Как правило, простуда проходит в течение недели.