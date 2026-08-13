В 2026 году лихорадку Западного Нила в РФ завозили из Таиланда, Мали и ЦАР

Роспотребнадзор: в РФ зафиксированы завозные случаи лихорадки Западного Нила В 2026 году лихорадку Западного Нила в РФ завозили из Таиланда, Мали и ЦАР

Москва13 авг Вести.В России зафиксированы завозные случаи лихорадки Западного Нила из других стран. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Из случаев лихорадки Западного Нила, зарегистрированных в текущем году, есть завозные случаи из других стран, неблагополучных по этой инфекции: Таиланда, Мали, Центральноафриканской Республики говорится в сообщении

При этом, как уточнили в ведомстве, смертельных случаев, связанных с этой вирусной инфекцией, в 2026 году зарегистрировано не было.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что заболевание передается через укусы комаров. У большинства людей болезнь протекает бессимптомно. Лишь у некоторых повышается температура, болит голова и появляется кожная сыпь.