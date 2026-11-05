Минздрав оценил долю здоровых детей в России почти в 85% Минздрав: в России порядка 85% здоровых детей

Москва5 ноя Вести.Около 84-85% процентов детей в России относятся к 1 и 2 группам здоровья и являются здоровыми или практически здоровыми. Об этом в беседе с ТАСС рассказала заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.

Примерно 84-85% - это дети первой и второй группы здоровья. Первая группа здоровья - это дети, которые вообще здоровы, не имеют никаких заболеваний. А вторая группа - это дети, которые имеют факторы риска заболевания, либо перенесли острые заболевания, но не имеют существенных ограничений здоровья уточнила Котова

По словам замглавы Минздрава, дети с перечисленными группами здоровья могут свободно осваивать школьную программу по физической культуре, заниматься в кружках и секциях, а также участвовать в школьных соревнованиях.

Дополнительно Котова отметила, что за предыдущий год в стране провели более 16,3 миллиона профосмотров среди учащихся.

В конце сентября компания "Нанолек" вывела на рынок первую отечественную вакцину против вируса папилломы человека "Цегардекс". Вакцина зарегистрирована для применения у детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от четырех типов ВПЧ – 6, 11, 16 и 18. В Госдуме вакцинацию предложили распространить не только на девочек, но и на мальчиков.