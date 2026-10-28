В ГД предложили распространить вакцинацию от ВПЧ на мальчиков

В Госдуме предложили распространить вакцинацию от ВПЧ на мальчиков В ГД предложили распространить вакцинацию от ВПЧ на мальчиков

Москва28 окт Вести.Вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) нужно проводить как среди девочек, так и среди мальчиков. Об этом заявил ТАСС член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Оптимально вакцинировать [от ВПЧ] как девочек, так и мальчиков от 9 до 14 лет. И начинать надо как можно быстрее. Насколько я знаю, планируется старт этой программы осенью 2027 года сказал парламентарий

По словам депутата, ранее существовали планы начать вакцинацию с 2025 года, но они несколько раз переносились из-за необходимости провести серьезную подготовительную работу.

Включение вакцинации против ВПЧ в национальный календарь прививок – один из немногих способов предотвратить целый ряд онкологических заболеваний, многие из которых лечатся очень сложно, пояснил Куринный.

Он также добавил, что ежегодно раком шейки матки заболевают 15-20 тысяч женщин, а основной фактор риска этого заболевания – хроническое инфицирование ВПЧ.

В конце сентября компания "Нанолек" вывела на рынок первую отечественную вакцину против вируса папилломы человека "Цегардекс". Вакцина зарегистрирована для применения у детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от четырех типов ВПЧ – 6, 11, 16 и 18.

26 октября президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения дополнить национальный календарь профилактических прививок вакцинацией против ВПЧ.