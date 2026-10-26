Путин распорядился включить в нацкалендарь прививки от ВПЧ с российской вакциной

Путин поручил включить вакцинацию против ВПЧ в национальный календарь прививок Путин распорядился включить в нацкалендарь прививки от ВПЧ с российской вакциной

Москва26 окт Вести.Президент России Владимир Путин поручил министерству здравоохранения дополнить национальный календарь профилактических прививок вакцинацией против вируса папилломы человека (ВПЧ).

Отмечается, что ведомство при этом должно обеспечить применение отечественной вакцины.

Поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.

Доклад о выполнении необходимо представить до 1 июня 2027 года.

В конце сентября компания "Нанолек" вывела на рынок первую отечественную вакцину против вируса папилломы человека "Цегардекс". Вакцина зарегистрирована для применения у детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от четырех типов ВПЧ – 6, 11, 16 и 18.

И тогда же глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что вакцинация от ВПЧ может войти в календарь профилактических прививок в 2027 году.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — это большая группа вирусов, которые поражают кожу и слизистые оболочки. Часто протекает скрыто — иммунитет сам подавляет вирус, и человек даже не знает об инфекции. Отдельные штаммы (высокоонкогенные, например 16 и 18 типы) повышают риск развития некоторых видов рака (шейки матки, анального канала, ротоглотки и др.).