Путин поручил Минздраву обеспечить медпомощь при патологиях репродукции у мужчин

Путин поручил Минздраву заняться мужским репродуктивным здоровьем Путин поручил Минздраву обеспечить медпомощь при патологиях репродукции у мужчин

Москва26 окт Вести.Путин поручил Минздраву обеспечить доступность медпомощи при патологиях мужской репродуктивной системы в первичном звене здравоохранения. Это следует из перечня поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики от 29 мая, опубликованного на сайте Кремля.

Минздраву России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению доступности в первичном звене здравоохранения медицинской помощи при патологиях мужской репродуктивной системы говорится в документе

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2027 года. Ответственным назначен министр здравоохранения России Михаил Мурашко.