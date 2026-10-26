Москва26 октВести.Путин поручил Минздраву обеспечить доступность медпомощи при патологиях мужской репродуктивной системы в первичном звене здравоохранения. Это следует из перечня поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики от 29 мая, опубликованного на сайте Кремля.
Минздраву России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению доступности в первичном звене здравоохранения медицинской помощи при патологиях мужской репродуктивной системыговорится в документе
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2027 года. Ответственным назначен министр здравоохранения России Михаил Мурашко.