Москва23 окт Вести.Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину создать условия для обеспечения экономики необходимыми специалистами, в том числе привлекая ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Это требование вошло в перечень задач, сформулированных по итогам выставки технологических компаний конкурса "Знай наших" и пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", которые прошли в конце августа 2026 года.

Первый доклад о проделанной работе должен быть представлен не позднее 1 февраля 2027 года. После этого отчеты о реализации мер будут подаваться ежегодно.

Глава государства также поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий.