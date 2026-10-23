Москва23 октВести.Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину создать условия для обеспечения экономики необходимыми специалистами, в том числе привлекая ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Это требование вошло в перечень задач, сформулированных по итогам выставки технологических компаний конкурса "Знай наших" и пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", которые прошли в конце августа 2026 года.
Первый доклад о проделанной работе должен быть представлен не позднее 1 февраля 2027 года. После этого отчеты о реализации мер будут подаваться ежегодно.
Глава государства также поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий.