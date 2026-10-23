В России будут регулярно актуализировать атлас новых профессий Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий

Москва23 окт Вести.Президент России Владимир Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий.

Как сообщили в Кремле, соответствующее поручение глава государства утвердил по итогам выставки технологических компаний – участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших", а также пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", которое состоялись в августе текущего года.

Выполнить поручение должны будут автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" и при участии Министерства обороны России.

Обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, предусмотрев включение в него в том числе профессий (специальностей) в области обороны и безопасности говорится в документе

Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, после этого - раз в год.

Ранее сообщалось, что в ближайшее десятилетие ряд профессий исчезнет, поскольку их заменит искусственный интеллект.