Аспиранты и молодые ученые в России получат дополнительную поддержку Путин поручил оказывать дополнительную поддержку аспирантам и молодым ученым

Москва3 ноя Вести.Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно со своей администрацией представить предложения, направленные на оказание дополнительной поддержки аспирантам и молодым ученым, которые занимаются научными исследованиями в области педагогических наук.

Как сообщили в Кремле, соответствующее поручение глава государства утвердил по итогам прошедшей в августе встречи с учителями, студентами педагогических специальностей и учащимися классов педагогической направленности.

Кроме того, российский лидер поручил Минпросвещения и Минобрнауки предусмотреть в рамках образовательных программ в педагогических вузах получение навыков наставничества в молодежных и детско-взрослых коллективах.

Помимо этого Минпросвещения должно будет обеспечить на базе образовательных организаций создание сети ресурсных центров, которые будут оказывать помощь в развитии института наставничества малокомплектным общеобразовательным организациям и общеобразовательным организациям, которые находятся в сельской местности.