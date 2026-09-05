Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря представить предложения по сохранению мер государственной поддержки коренных малочисленных народов РФ, если их численность превысит 50 тыс. человек. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации представить предложения… по сохранению мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в случае, если их численность превысит 50 тыс. человек говорится в документе

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями коренных малочисленных народов России, состоявшейся 30 апреля в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".