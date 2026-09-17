Наставничество по закону: когда обучение новичка оплачивается дополнительно Юрист Виноградов: доплата за обучение нового сотрудника положена не всегда

Москва17 сен Вести.Если работодатель поручает сотруднику обучать нового коллегу, дополнительная выплата положена не во всех случаях. Это зависит от того, входит ли обучение в обычные должностные обязанности или речь идет о дополнительной работе. Об этом в беседе с RT рассказал член Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, у некоторых категорий работников — например, у руководителя подразделения или бригадира — обязанность обучать новичков может быть изначально закреплена в трудовом договоре.

Например, у руководителя подразделения, бригадира или другого сотрудника в трудовом договоре уже может быть указано, что он обучает новых работников, объясняет им рабочие процессы и контролирует освоение необходимых навыков. Тогда это часть его основной трудовой функции, и отдельная выплата за каждого новичка законом не предусмотрена пояснил юрист

Если же обучение не входит в обязанности, но сотруднику дополнительно поручают помогать новичку осваивать конкретное рабочее место, речь идет о наставничестве.

Согласно ст. 351.8 ТК России, такое поручение возможно только с письменного согласия работника и должно оплачиваться. Работник вправе досрочно отказаться от наставничества. Работодатель тоже может досрочно отменить такое поручение, но обязан предупредить об этом работника не менее чем за три рабочих дня добавил Виноградов

При согласии стать наставником дополнительную работу необходимо оформить письменно.

В трудовом договоре или дополнительном соглашении должны быть указаны обязанности наставника, срок такой работы, форма ее выполнения, а также размер и условия доплаты. Например, если опытному сотруднику на два месяца поручают сопровождать принятого в отдел специалиста, разбирать с ним рабочие задачи и контролировать, как он осваивает процедуры, все это должно быть закреплено письменно подчеркнул эксперт

Подпись работника под соглашением одновременно подтверждает его согласие на наставничество. Единого размера доплаты закон не устанавливает.

Сумма зависит от содержания и объема дополнительной работы, а также от системы оплаты труда у конкретного работодателя. У одного работодателя это может быть фиксированная сумма, у другого — процент или иной вид выплаты, предусмотренный внутренними документами объяснил Виноградов

С 1 марта 2027 года указанный порядок наставничества будет применяться и к стажерам, в том числе к студентам или учащимся, проходящим практическую подготовку в организации, заключил юрист.