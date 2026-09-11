Россиянам разъяснили новые правила для самозанятых Адвокат Иванникова разъяснила новые правила для самозанятых в РФ

Москва11 сен Вести.Адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро Свердловской области "Защитник" Ольга Иванникова разъяснила новые правила для самозанятых в России, которые вступают в силу с 1 октября.

В беседе с NEWS.ru эксперт, в частности, прокомментировала нововведение о том, что самозанятые теперь не смогут работать с одним заказчиком более 60 часов в месяц на протяжении полугода подряд.

По словам Иванниковой, ограничение касается партнеров-исполнителей, выполняющих работы или оказывающих услуги одному заказчику с использованием технических возможностей платформы, причем только в тех сферах, которые определены российским правительством.

Адвокат обратила внимание, что важно не путать этот лимит со штрафом. Она уточнила, что постановление правительства № 760 само по себе не устанавливает штраф для самозанятого за превышение 60 часов работы с одним заказчиком.