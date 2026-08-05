Юрист Южалин: в ряде случаев надо сообщить шефу о работе по совместительству

Юрист перечислил случаи, когда нужно сообщить шефу о работе по совместительству Юрист Южалин: в ряде случаев надо сообщить шефу о работе по совместительству

Москва5 авг Вести.Работники в большинстве случаев не обязаны уведомлять основного работодателя о наличии второй работы, но есть и исключения. Об этом RT рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

По его словам, трудовое законодательство разрешает иметь одно основное место работы и несколько мест работы по совместительству – как у того же работодателя, так и в другой организации. При этом обязанности сообщать о совместительстве, как правило, нет, уточнил эксперт.

Однако, как он сказал, законодательство предусматривает исключения.

Так, например, руководитель организации может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения действующего работодателя (уполномоченного лица) рассказал Южалин

Собеседник журналистов уточнил, что аналогичное правило действует для спортсменов и тренеров, которым также необходимо получить согласие по основному месту работы.

Южалин напомнил, что для отдельных категорий работников совместительство запрещено. Так, несовершеннолетние не могут работать по совместительству на работах с вредными или опасными условиями труда, если их основная работа связана с такими же условиями.

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