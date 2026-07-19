Эксперт: подработок может быть столько, на сколько хватит времени и сил

Эксперт: можно работать в неограниченном количестве организаций одновременно Эксперт: подработок может быть столько, на сколько хватит времени и сил

Москва19 июл Вести.Россияне имеют право работать в неограниченном количестве организаций одновременно, при этом имея основное место работы. Об этом рассказала ТАСС кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, сейчас гибкий формат работы позволяет людям брать дополнительную занятность. Россияне все чаще стали совмещать основную работу с подработками.

Законом это не запрещено, главное, чтобы у человека хватило времени, сил и желания трудиться дополнительно отметила Иванова-Швец

Она уточнила, что в Трудовом кодексе РФ нет юридически закрепленного понятия "основное место работы". Однако подразумевается, что это место, где находится бумажная трудовая книжка или где трудовой договор был заключен первым.