Москва27 октВести.Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и главам регионов сформировать условия, при которых граждане смогут получать проверенные цифровые версии общедоступных архивных материалов, рассказывающих об истории их семей.
Соответствующий пункт есть в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики от 29 мая, опубликованном на сайте главы государства.
Цель инициативы — поддержка, укрепление и сохранение семейных традиций, отмечается в документе.
Чтобы упростить россиянам распознавание и поиск архивных данных, планируется задействовать искусственный интеллект.
Подготовку доклада по этому направлению ответственным за реализацию поручения должностным лицам необходимо завершить к 15 декабря 2026 года.
Кроме этого, президент России поручил кабмину улучшить условия кредитования многодетных семей в рамках льготной программы "Семейная ипотека".