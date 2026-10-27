Россияне по поручению Путина получат онлайн-доступ к семейным архивам Путин поручил обеспечить россиянам онлайн-доступ к семейным историческим архивам

Москва27 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и главам регионов сформировать условия, при которых граждане смогут получать проверенные цифровые версии общедоступных архивных материалов, рассказывающих об истории их семей.

Соответствующий пункт есть в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики от 29 мая, опубликованном на сайте главы государства.

Цель инициативы — поддержка, укрепление и сохранение семейных традиций, отмечается в документе.

Чтобы упростить россиянам распознавание и поиск архивных данных, планируется задействовать искусственный интеллект.

Подготовку доклада по этому направлению ответственным за реализацию поручения должностным лицам необходимо завершить к 15 декабря 2026 года.

Кроме этого, президент России поручил кабмину улучшить условия кредитования многодетных семей в рамках льготной программы "Семейная ипотека".