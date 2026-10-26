Москва26 окт Вести.Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести изменения в условия программы льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека" в части улучшения условий кредитования многодетных семей.

С учетом ранее данных поручений рассмотреть возможность внесения изменений в условия программы льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека" в части, касающейся совершенствования условий кредитования многодетных семей, включая дифференциацию максимального размера ипотечного жилищного кредита (займа) в зависимости от числа детей в семье говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, прошедшего 29 мая 2026 года

На сайте Кремля сообщается, что глава государства поручил изучить возможность использовать стандарты и рейтинги, которые отражают вклад российских компаний в поддержку семей работников с детьми. Их предлагается рассматривать как один из критериев отбора получателей мер господдержки.

Кроме того, правительству РФ поручено проработать вопрос о совершенствовании действующих мер по обеспечению жильем семей в сельской местности. Предполагается учитывать дифференциацию условий в зависимости от числа детей в семье и приоритет индивидуального жилищного строительства.

Поручено также рассмотреть вопрос об "обеспечении доступа граждан к гарантированно достоверным электронным копиям открытых архивных документов о семейной истории ... в целях поддержания, укрепления и сохранения семейных традиций".