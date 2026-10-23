Москва23 октВести.Президент России Владимир Путин поручил проработать увеличение лимитов предоставления доступного арендного жилья на Дальнем Востоке, следует из перечня поручений главы государства, опубликованного на его официальном сайте.
Исполнить поручение должны правительство и публичное акционерное общество "ДОМ.РФ".
Представить предложения по увеличению лимитов предоставления арендного жилья в рамках реализации программы "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе"говорится в документе
Особое внимание, с учетом фактической потребности в подобном жилье, президент поручил уделить Хабаровскому краю.
Ранее полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко назвал качество жилья одним из главных показателей развития Дальнего Востока.