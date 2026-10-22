Путин призвал развивать Дальний Восток, чтобы люди ехали туда "не как на Луну"

Путин предложил развивать Дальний Восток, чтобы люди хотели переехать в регион Путин призвал развивать Дальний Восток, чтобы люди ехали туда "не как на Луну"

Москва22 окт Вести.Дальний Восток необходимо развивать, чтобы люди хотели переезжать туда и не воспринимали это как поездку "на Луну". Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с Константином Шестаковым, которого назначил врио губернатора Приморского края.

Он отметил, что нужно сделать все, что возможно.

Мы должны сделать все, что от нас зависит сегодня и завтра для того, чтобы развивать эту территорию, чтобы люди, которые живут там, и чтобы те, кто захочет сюда приехать, отправлялись не как на какой-то великий подвиг, не переселялись на Луну, а чтобы им хотелось здесь жить сказал Путин

Президент отметил, что у Шестакова "до сих пор все получалось", и выразил уверенность, что тот справится и с более высоким уровнем ответственности. Он подчеркнул, что новому главе региона необходимо поддерживать прямой контакт с жителями всего Приморского края.

Хочу пожелать вам всего доброго, удачи, и очень рассчитываю на то, что вы используете все свои знания, силы. И я вижу боевой настрой для достижения конечного результата, чтобы люди чувствовали, что они с каждым днем или хотя бы с каждым месяцем, годом живут лучше, что ситуация улучшается в Приморском крае добавил Путин

Ранее Шестаков занимал пост мэра Владивостока.