Москва22 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин предложил главе Владивостока Константину Шестакову стать губернатором Приморского края, тот согласился. Об этом стало известно после встречи президента РВ с мэром Владивостока провел встречу с мэром Владивостока.

Константин Шестаков родился 23 сентября 1982 года во Владивостоке. Он окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "Мировая экономика". С 2010 года Шестаков занимал должность в администрации Приморского края, а через 9 лет был назначен врио вице-губернатора Приморского края. 29 июля 2021 года Константин Шестаков был избран главой Владивостока.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Кожемяко на пост вице-премьера - полноправного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), ранее он руководил Приморским краем.