ГД утвердила Кожемяко на должность вице-премьера – полпреда президента в ДФО Госдума утвердила Кожемяко вице-премьером - полпредом президента в ДФО

Москва21 окт Вести.Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за утверждение Олега Кожемяко в должности вице-премьера – полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Соответствующее постановление будет направлено президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Олег Кожемяко родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка Черниговского района Приморского края. Занимал должность губернатора Корякского автономного округа (ныне в составе Камчатского края), Амурской и Сахалинской областей, а также Приморского края.

Михаил Мишустин после встречи с Владимиром Путиным 19 октября направил в Госдуму кандидатуры новых членов кабмина.