Кожемяко заявил, что переход на новую должность не означает его переезд в Москву

Кожемяко заявил, что не покинет родной край после нового назначения Кожемяко заявил, что переход на новую должность не означает его переезд в Москву

Москва23 окт Вести.Продвижение решений для развития Дальнего Востока требуют работы как в самом округе, так и в Москве. Об этом заявил Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Олег Кожемяко в интервью информационной службе "Вести".

Я обязан просто по долгу своей службы находиться на Дальнем Востоке, и одно из мест моей работы - это Владивосток… Про Дальний Восток ни в коем разе не [буду] забывать, половину своего рабочего времени [буду] посвящать дальневосточным субъектам. И работать в Москве с тем, чтобы те решения, которые нужны для развития регионов, здесь поддерживались на уровне правительства и президента пояснил Кожемяко

На прямой вопрос о том, собирается ли чиновник покидать Дальний Восток вице-премьер ответил отрицательно. Также он рассказал, как опыт работы губернатором поможет ему на новой должности.