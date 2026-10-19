Трутнев не бросит Дальний Восток Юрий Трутнев заявил, что не бросит ДФО

Москва19 окт Вести.Вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев не намерен прекращать работу с этим регионом. В беседе с ТАСС он с удивлением отреагировал на вопрос о дальнейших планах покинуть ДФО.

А куда я денусь? иронически поинтересовался Трутнев

Политик подчеркнул, что уже более двадцати лет является членом команды президента России Владимира Путина. Трутнев заявил, что испытывает гордость за возможность работать в этой команде, а потому определять его дальнейшую судьбу будет сам глава государства.

Ранее сообщалось, что Юрий Трутнев готовится к переходу на новую должность в Кремле. Он покидает правительство после 13 лет работы.