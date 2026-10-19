Москва19 октВести.К госнаграде будет представлен Юрий Трутнев, его достижения на посту вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе были отмечены главой государства Владимиром Путиным.
Об этом сообщил директор департамента пресс-службы и референтуры кабмина - пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
Результаты его работы на посту заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента в ДФО отмечены главой государства. Юрий Петрович будет представлен к высокой государственной наградесказал Беляков
Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность зампреда правительства - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.