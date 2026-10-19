Беляков: вице-премьер Трутнев будет представлен к госнаграде

Трутнева представят к госнаграде, результаты его работы отмечены Путиным Беляков: вице-премьер Трутнев будет представлен к госнаграде

Москва19 окт Вести.К госнаграде будет представлен Юрий Трутнев, его достижения на посту вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе были отмечены главой государства Владимиром Путиным.

Об этом сообщил директор департамента пресс-службы и референтуры кабмина - пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

Результаты его работы на посту заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента в ДФО отмечены главой государства. Юрий Петрович будет представлен к высокой государственной награде сказал Беляков

Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность зампреда правительства - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.