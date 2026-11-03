Олег Кожемяко вошел в состав Совета безопасности России Путин включил Кожемяко в состав Совета безопасности России

Москва3 ноя Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ, которым включил вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Олега Кожемяко в состав Совета безопасности. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации... следующие изменения: включить в состав в качестве члена Совета безопасности РФ Кожемяко О.Н. говорится в указе

Кроме того, Путин принял решение об исключении помощника президента Юрия Трутнева из состава СБ РФ.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

22 октября российский лидер освободил Трутнева от обязанностей вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО и назначил его своим помощником.