Государственная Дума утвердила всех пятерых кандидатов в члены кабмина РФ

Госдума утвердила всех кандидатов на должности членов правительства РФ Государственная Дума утвердила всех пятерых кандидатов в члены кабмина РФ

Москва21 окт Вести.Депутаты Госдумы утвердили всех пятерых кандидатов на должности членов правительства России. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко утвержден на должность вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Министр транспорта Андрей Никитин - на должность вице-премьера. Кресло министра транспорта займет руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Первый замминистра финансов Ирина Окладникова утверждена вице-премьером - руководителем аппарата правительства. Министр финансов Антон Силуанов также дополнительно занял пост стал вице-премьера кабмина.

Ранее сообщалось, что 19 октября президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кадровые перестановки в кабмине. После чего кандидатуры были внесены на обсуждение депутатов Госдумы РФ.