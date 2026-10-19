Москва19 окт Вести.Выдвижение первого замминистра финансов Ирины Окладниковой на должность вице-премьера позволит правительству гармоничнее выстраивать работу в согласовании с Центральным банком России. Такое мнение председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал в интервью журналисту ИС "Вести" Валентине Никольской.

Так депутат прокомментировал замену в правительстве Дмитрия Григоренко на первого замминистра финансов Ирину Окладникову.

Ирина Окладникова становится заместителем председателя правительства… [Это] тоже посвящено тому, чтобы все проекты, все программы, начинания правительства должны быть подкреплены реальным бюджетом, финансовыми инструментами. В этом плане я вижу позитив, что работа правительства в согласовании с Центральным банком России станет гармоничной с точки зрения и целей развития страны, и достижения этих целей, в том числе благодаря финансовым источникам, как бюджету, так и финансовому рынку нашей страны, и привлечению финансовых ресурсов из-за рубежа сообщил депутат

Также Аксаков рассказал о своей совместной работе с Окладниковой при обсуждении проекта бюджета.

Я с Ириной Окладниковой очень плотно взаимодействовал по вопросам финансовой политики. Естественно, при рассмотрении проектов бюджета и того, как бюджет исполняется. Это очень профессиональный человек, хорошо знающий то, как работает бюджетная политика… Она, работая заместителем председателя правительства, также будет следить за тем, чтобы бюджетный рубль работал эффективно добавил он

19 октября премьер-министр страны Михаил Мишустин передал в Госдуму на утверждение кандидатуры четырех новых вице-премьеров, а также нового министра транспорта.

Кабмин покидают два вице-премьера – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Позицию Трутнева предложено занять главе Приморья Олегу Кожемяко. Он руководит краем с 2018 года, до этого был губернатором Корякского АО, который упразднили, а также Приамурья и Сахалина. На пост министра транспорта предложен руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, возглавивший агентство осенью 2023 года.