Фракция "Единая Россия" поддержала кандидатуры на должности в кабмине Депутаты ЕР единогласно поддержали кандидатов на должности в правительстве

Москва20 окт Вести.Фракция "Единая Россия" единогласно поддержала всех пятерых кандидатов на назначение на должности в правительстве РФ. Об этом заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев по итогам фракционного собрания.

В ходе выступления он отметил, что все кандидаты зарекомендовали себя в качестве подготовленных профессионалов.

Фракция единогласно поддержала представленные кандидатуры подчеркнул Якушев

По его словам, все кандидаты смогут принести в работе правительства максимальную пользу.

19 октября премьер-министр страны Михаил Мишустин передал в Госдуму на утверждение кандидатуры четырех новых вице-премьеров, а также нового министра транспорта.

Кабмин покидают два вице-премьера – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. На место Григоренко выдвинута первый замминистра финансов Ирина Окладникова. Позицию Трутнева предложено занять главе Приморья Олегу Кожемяко. Он руководит краем с 2018 года, до этого был губернатором Корякского АО, который упразднили, а также Приамурья и Сахалина. На пост министра транспорта предложен руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, возглавивший агентство осенью 2023 года.