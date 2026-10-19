В правительстве представлены кандидатуры на пять должностей

Кадровые перестановки в правительстве России: что известно В правительстве представлены кандидатуры на пять должностей

Москва19 окт Вести.Премьер-министр Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Речь идет о пяти должностях. На пост зампреда правительства – руководителя аппарата предложена первый замминистра финансов Ирина Окладникова.

Должность зампреда правительства – полномочного представителя президента в ДФО может занять глава Приморского края Олег Кожемяко. В случае его перехода на новую должность временно исполняющим обязанности главы региона станет первый вице-губернатор Вера Щербина.

Как пишут "Ведомости", нынешний полпред в ДФО Юрий Трутнев может стать помощником президента России или заместителем руководителя администрации главы государства.

Место зампреда, отвечающего за развитие транспортного сектора, предложено главе Минтранса Андрею Никитину. На его должность рассматривается кандидатура главы Росавиации Дмитрия Ядрова.

Кроме того, в правительстве была учреждена новая должность – зампред – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура главы Минфина Антона Силуанова.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко планирует обсудить переход в "Сбер" на должность заместителя председателя правления.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все вице-премьеры продолжат выполнять свои обязанности до выхода соответствующих указов Путина.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, в ходе которой, наряду с социально-экономическими вопросами, обсуждались кадровые перестановки в кабмине.