Песков: Путин обсудил с Мишустиным кадровые перестановки в правительстве

Путин обсудил с Мишустиным кадровые перестановки в правительстве Песков: Путин обсудил с Мишустиным кадровые перестановки в правительстве

Москва19 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин сегодня утром провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, в ходе которой, наряду с социально-экономическими вопросами, обсуждались кадровые перестановки в кабмине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Мишустин представил президенту свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве.

Эти предложения получили поддержку президента Путина сказал Песков

Кандидатуры будут внесены на утверждение Госдумой в соответствии с Конституцией РФ, добавил Песков.