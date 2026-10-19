Москва19 октВести.Премьер-министр России Михаил Мишустин инициирует изменения для продолжения эффективной работы правительства. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Так Песков прокомментировал предполагаемые кадровые изменения в правительстве РФ.
Председатель... продолжает работу и инициирует те изменения, которые он считает необходимыми для продолжения эффективной деятельности кабинета министровсказал он
Песков также подчеркнул, что кадровые изменения в кабинете министров являются нормальным рабочим процессом.
Ранее Мишустин направил на утверждение в Государственную думу кандидатуры новых членов правительства. Кадровые перестановки затронут пять должностей. Нижняя палата парламента рассмотрит кандидатуры 21 октября.