Москва18 нояВести.Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин утвердил кураторов и руководителей ряда действующих национальных и федеральных проектов. Об этом заявили в пресс-службе кабмина.
Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развитияговорится в сообщении
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об обновлении перечня кураторов госпрограмм с учетом кадровых перестановок в правительстве.