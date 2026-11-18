Премьер-министр РФ утвердил кураторов ряда национальных и федеральных проектов Мишустин утвердил кураторов национальных и федеральных проектов

Москва18 ноя Вести.Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин утвердил кураторов и руководителей ряда действующих национальных и федеральных проектов. Об этом заявили в пресс-службе кабмина.

Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития говорится в сообщении

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об обновлении перечня кураторов госпрограмм с учетом кадровых перестановок в правительстве.