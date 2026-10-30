Мантуров будет курировать новые нацпроекты и систему маркировки товаров Мантуров станет куратором новых нацпроектов и системы маркировки товаров

Москва30 окт Вести.Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров станет куратором в правительстве ряда новых национальных проектов, включая развитие космической отрасли, а также систему маркировки товаров. Как сообщает пресс-служба кабмина, обязанности заместителей председателя правительства установил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ведении первого вице-премьера Дениса Мантурова помимо ранее закрепленных направлений будет координация работы по новым национальным проектам "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Развитие космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", а также "Технологическое обеспечение биоэкономики отмечается в сообщении

Под ведение Мантурова передали Федеральную службу по аккредитации. Помимо этого, первый вице-премьер "будет курировать создание и функционирование системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров", а также обеспечивать деятельность в том числе органов юстиции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти намерены продолжать развитие системы маркировки "Честный знак".