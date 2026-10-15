Путин: систему маркировки "Честный знак" будут развивать дальше

Путин: власти продолжат развивать "Честный знак" Путин: систему маркировки "Честный знак" будут развивать дальше

Москва15 окт Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что власти намерены продолжать развитие системы маркировки "Честный знак". Об этом он заявил на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Конечно, мы должны и будем развивать эту систему – "Честный знак" сказал президент

Ранее, в сентябре, глава государства провел совещание с членами правительства, в ходе которого обсуждалось использование системы "Честный знак" для обеления экономики.

Маркировку "Честный знак" ввели в России в 2019 году. В настоящее время под нее подпадают 52 категории товаров.