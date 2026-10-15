Москва15 октВести.Президент России Владимир Путин заявил, что власти намерены продолжать развитие системы маркировки "Честный знак". Об этом он заявил на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Конечно, мы должны и будем развивать эту систему – "Честный знак"сказал президент
Ранее, в сентябре, глава государства провел совещание с членами правительства, в ходе которого обсуждалось использование системы "Честный знак" для обеления экономики.
Маркировку "Честный знак" ввели в России в 2019 году. В настоящее время под нее подпадают 52 категории товаров.