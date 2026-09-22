Путин обсудит с кабмином использование системы "Честный знак" Путин и правительство РФ обсудят использование системы "Честный знак"

Москва22 сен Вести.Президент России Владимир Путин 23 сентября обсудит с членами правительства использование системы "Честный знак" для обеления экономики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Совещание пройдет в формате видеоконференции. Основной темой станет применение системы маркировки для легализации экономической деятельности.

Двадцать третьего сентября Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет использование системы "Честный знак" для обеления экономики говорится в сообщении

С докладами выступят вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Кроме того, участники рассмотрят ряд текущих вопросов.

Маркировку "Честный знак" ввели в России в 2019 году. В настоящее время под нее попадают 52 категории товаров.