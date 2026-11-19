Москва19 ноя Вести.Россия продолжит развивать совместные проекты со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита АТЭС в Шэньчжэне (Китай)​​​.

Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Россия будет и далее принимать деятельное участие в работе АТЭС, продолжит сообща с партнерами по форуму реализацию совместных взаимовыгодных проектов и инициатив отметил Путин

За последние десять лет Россия осуществила со странами АТЭС более 80 крупных проектов, в том числе в производстве и торговле сельхозтоварами, продвижении электронных госуслуг и женского предпринимательства, подчеркнул Путин.

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) стал одним из локомотивов мирового развития, заключил Путин.

Саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.