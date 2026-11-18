Планы по изоляции России провалились: о чем говорил Путин на АТЭС Провал изоляции РФ, санкции и развитие АТР: главные заявления Путина на АТЭС

Москва18 ноя Вести.Президент России Владимир Путин выступил на деловом саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Российский лидер заявил об усилении экономического влияния Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), устойчивости России и расширении сотрудничества со странами Азии. В материале ИС "Вести" собраны главные заявления Путина.

Экономическое развитие АТР

По словам Путина, прогресс экономики АТР превзошел прогнозы 2012 года, когда Россия впервые принимала саммит АТЭС во Владивостоке. Сегодня на экономики объединения приходится более 60% мирового ВВП, половина мировой торговли товарами, 35% торговли услугами и свыше 60% прямых иностранных инвестиций.

Президент отметил, что развивающиеся страны Азии превратились в ведущих участников мировой экономики. При этом доля развивающихся стран и государств с формирующимися рынками в глобальной экономике выросла с 35% до 61% за период с 1990 года до 2026-го.

Устойчивость России перед внешним давлением

Путин заявил, что прежние механизмы экономического доминирования утратили эффективность, хотя торговые ограничения по-прежнему оказывают сдерживающий эффект. Президент подчеркнул, что попытки международной изоляции России не достигли цели.

Наша страна в силу своего географического положения, национального характера наших народов, роли в мировой экономике и политики достойно прошла через все эти испытания сказал он

Путин указал на рост ВВП страны более чем на 10% за последние три года. Безработица составляет 2,3%, а государственный долг не превышает 17%. Одновременно доля доллара и евро в расчетах за российский экспорт за последние пять лет сократилась с 85% до 9%.

Российский лидер также обратил внимание, что Евросоюз испытывает трудности после отказа от российских энергоресурсов. Страны объединения теряют промышленный потенциал и сталкиваются с бюджетными дефицитами, увеличением долговой нагрузки и инфляцией.

Сотрудничество с АТР

Отдельное внимание президент РФ уделил торговым отношением со странами АТР. Путин сообщил, что доля региона во внешнеторговом обороте России достигла 53%. Для сравнения, в 2014 году она превышала четверть. Первоначально Москва рассчитывала довести этот показатель до 40%.

Россия намерена продолжить развитие транспортной инфраструктуры, включая модернизацию Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, расширение мощностей тихоокеанских портов и Северного морского пути.

Говоря о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Путин отметил, что совокупный преференциальный рынок партнеров по соглашениям о свободной торговле за три года увеличился со 185 млн до 570 млн человек.

Кроме того, в начале 2027 года должно вступить в силу соглашение с Индонезией, продолжаются переговоры с Индией и другими государствами.

Развитие Дальнего Востока

Президент напомнил, что с 1 января 2027 года на территории Дальнего Востока и Арктики начнет действовать единый преференциальный режим для инвесторов. Он предусматривает унифицированные меры поддержки капиталовложений.

В этих регионах также планируется создать специальные правовые условия для испытания и внедрения новых технологий, включая беспилотные системы, промышленных роботов и искусственный интеллект. Путин выразил уверенность, что такие возможности заинтересуют бизнес из стран АТЭС.

Кроме того, российский лидер заявил, что ожидает высокую потенциальную пользу от предстоящих трехсторонних встреч с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на полях саммита.

В завершение выступления Путин поблагодарил Китай за организацию мероприятия и пожелал Вьетнаму, который возглавит АТЭС в следующем году, сохранить преемственность работы объединения.

Президент также сообщил, что Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году и рассчитывает получить поддержку партнеров.