Путин отметил, что страны Азии совершил значительный прыжок в развитии Путин: азиатские страны совершили гигантский прыжок, став локомотивами инноваций

Москва18 ноя Вести.Страны Азии совершили гигантский прыжок вперед и стали локомотивами инноваций. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на деловом саммите форума АТЭС.

Они [страны Азии] совершили гигантский прыжок вперед. Из периферии хозяйственных процессов, из мировой фабрики, где западные компании размещали, как правило, лишь сборочные производства, стали лидерами глобального развития, локомотивами инноваций сказал он

Путин также отметил роль развивающихся стран в мировой экономике.

Путин назвал Азиатско-Тихоокеанский регион центром глобальной экономики.

Путин поприветствовал глав крупнейших концернов на деловом саммите форума АТЭС.

До этого Путин начал рабочую программу на саммите АТЭС в Шэньчжэне.