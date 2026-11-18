Москва18 нояВести.Страны Азии совершили гигантский прыжок вперед и стали локомотивами инноваций. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на деловом саммите форума АТЭС.
Они [страны Азии] совершили гигантский прыжок вперед. Из периферии хозяйственных процессов, из мировой фабрики, где западные компании размещали, как правило, лишь сборочные производства, стали лидерами глобального развития, локомотивами инновацийсказал он
Путин также отметил роль развивающихся стран в мировой экономике.
Путин назвал Азиатско-Тихоокеанский регион центром глобальной экономики.
Путин поприветствовал глав крупнейших концернов на деловом саммите форума АТЭС.
До этого Путин начал рабочую программу на саммите АТЭС в Шэньчжэне.