Москва18 нояВести.Россия находится в авангарде мировой цифровой трансформации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на деловом форуме АТЭС в Китае.
Глава государства подчеркнул, что российские языковые модели входят в число лучших в мире.
Россия находится в авангарде цифровой трансформациисказал Путин
Российский лидер также отметил, что отечественные маркетплейсы входят в десятки крупнейших в мировом масштабе.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что государствам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) необходимо развивать сотрудничество в области цифровой экономики и искусственного интеллекта (ИИ).