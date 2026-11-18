Путин заявил, что РФ находится в авангарде цифровой трансформации Путин: Россия находится в авангарде цифровой трансформации

Москва18 ноя Вести.Россия находится в авангарде мировой цифровой трансформации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на деловом форуме АТЭС в Китае.

Глава государства подчеркнул, что российские языковые модели входят в число лучших в мире.

Россия находится в авангарде цифровой трансформации сказал Путин

Российский лидер также отметил, что отечественные маркетплейсы входят в десятки крупнейших в мировом масштабе.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что государствам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) необходимо развивать сотрудничество в области цифровой экономики и искусственного интеллекта (ИИ).